12月2日、秋田市内のスーパーに立て籠っていた体長約1メートルのクマが捕獲された。【写真】「かわいすぎる」と話題になったクマ注意喚起のチラシ「このクマは11月30日にスーパーに出没し、男性従業員にケガを負わせた後、2日間以上、店内に留まっていました。12月2日、設置した“わな”にかかっているのが確認され、無事捕獲されました。捕獲後に殺処分されましたが、秋田県や秋田市には“クマを殺さないで”と抗議の電話やメー