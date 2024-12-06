西武バスは、12月1日(日)〜25日(水)までの間、川越営業所管内において、路線バス車両に「クリスマス」をモチーフとした車体装飾と車内装飾を施した「クリスマスバス」を運行します。 西武バス「クリスマスバス」  西武バスは、12月1日(日)〜25日(水)までの間、川越営業所管内において、路線バス車両に「クリスマス」をモチーフとした車体装飾と車内装飾を施した「クリスマスバス」を運行。2015年から2019年まで毎年