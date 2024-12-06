歌手で女優・中山美穂（５４）が６日、ビルボードライブ大阪で開催を予定していたライブが当日に中止が発表された。「体調不良の為」とされた。午後５時半、同８時半開演の２公演の予定だった。【以下、公式サイト全文】【重要】１２月６日（金）「ＭｉｈｏＮａｋａｙａｍａＣｈｒｉｓｔｍａｓＣｏｎｃｅｒｔ２０２４ｉｎＢｉｌｌｂｏａｒｄＬｉｖｅ」公演中止のお知らせいつも中山美穂を応援いただき誠にありが