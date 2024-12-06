季節性インフルエンザの12月1日までの1週間の全国の患者報告数は1医療機関あたり「4.86人」でした。福岡県は「11.43人」で、10人を超え注意報レベルとなっています。【映像】全国のインフル患者「4.86人」厚生労働省によりますと、12月1日までの1週間に報告された1定点医療機関あたりの季節性インフルエンザの全国の患者報告数は「4.86人」でした。前の週の「2.36人」から倍増しています。都道府県別では福岡県が「11.43人」で