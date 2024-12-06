ソフトバンクは、25歳以下のユーザーや他社から乗り換えるユーザーを対象に、光接続サービス「SoftBank 光」を最大6カ月間0円で利用できる新生活応援キャンペーンを開始した。期間は2025年6月2日まで。 キャンペーン対象サービスは、「SoftBank 光・1ギガ」と「SoftBank 光・10ギガ」で、1ギガでは月額料金5720円が3カ月目まで0円、10ギガでは月額基本料金とホーム