仕事の飲み会で相手との距離を縮めるには何を話せばいいか。編集者の戸賀敬城さんは「誰も傷つけないような笑える下ネタは、場の空気をリフレッシュさせる清涼剤のような役割を果たし、相手との距離を近づけるスパイスになる。私も常に3つくらいは、下ネタを仕込んで飲み会に参加する」という――。※本稿は、戸賀敬城『ビジネス会食の技術』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Satoshi-K※写真はイメージ