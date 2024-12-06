櫻坂46の10thシングル『I want tomorrow to come』の“BACKSメンバー”による単独ライブ『10th Single BACKS LIVE!!』が、12月3〜5日に千葉県・幕張イベントホールで開催された。【写真】メンバーと強く抱き合う齋藤冬優花、ほかライブ写真【41点】櫻坂46が『BACKS LIVE!!』を実施するのは、今年8月に同会場で行った『9th Single BACKS LIVE!!』以来約3ヶ月ぶりのこと。『僕は僕を好きになれない』でセンターに立つ三期生・村井