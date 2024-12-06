BE:FIRST 7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの両A面シングル「タイトル未定 / Sailing」が2025年2月5日にリリースされることが決定した。シングルとしては前作「Masterplan」から約10ヶ月振りのリリースとなる今作は、未発表曲「タイトル未定」とTVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌「Sailing」の2曲をタイトルに据え、RYOKIが俳優 三山凌輝として主演を務める20