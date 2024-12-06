◆女子プロゴルフ新人戦加賀電子カップ最終日（６日、千葉・グレートアイランドＣ＝６５８９ヤード、パー７２）９７期生の新人選手２５人で争われ、荒木優奈（Ｓｋｙ）が７１で回り、通算１２アンダーで完全優勝を達成した。永田加奈恵（フリー）が２打差の１０アンダー２位。大久保柚季（フリー）が８アンダーの３位で、六車日那乃（日本ウェルネススポーツ大）が７アンダーの４位となった。福田萌維（宮崎国際ＧＣ）、入