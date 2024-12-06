◆プロボクシング▽日本ライト級（６１・２キロ以下）タイトルマッチ１０回戦王者・三代大訓―同級３位・丸田陽七太（７日、後楽園ホール）タイトル戦の計量が６日、都内で行われ、チャンピオンの三代大訓（３０）＝横浜光＝は６１・０キロ、挑戦者の丸田陽七太（２７）＝森岡＝は６０・９キロでともに１回でパスした。三代にとっては２度目の防衛戦。元日本フェザー級王者の強豪・丸太を迎え撃つ王者は「今回はいつになく調子