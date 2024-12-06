第3回現役ドラフトが12月9日に開催される。阪神が2022年の第1回現役ドラフトで獲得したのは大竹耕太郎投手（当時27＝ソフトバンク）。この選択が38年ぶり日本一への“最後にして最高のピース”となった。大竹は初年度12勝2敗と「貯金10」をつくり、リーグ優勝に貢献。今季も11勝7敗、防御率2・80とローテーションの一角を担った。第2回現役ドラフトで獲得したのは漆原大晟投手（当時27＝オリックス）。自己最多の38試合に登