有機フッ素化合物PFASの調査について山口県は、これまでの発言から一歩踏み込み、国の対策検討を待つことなく来年度、県内全域で調査を実施する方針を示しました。有機フッ素化合物の総称PFASはヒトや動植物に影響を及ぼす可能性が指摘されていますが、山口県の調査は2021年を最後に行われていません。一方、県に調査を要望していた岩国市は「市民の不安を払拭するため」として先日、独自で調査を行っています。6日の県議会で執行