6日午後2時26分ごろ最大震度３を宮崎県で観測する地震がありました 震源は日向灘で震源の深さは約30キロメートル。 地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されています。 鹿児島県内各地の震度は、震度１が鹿児島市、霧島市、姶良市、鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、大崎町、錦江町、です。 この地震による津波の心配はありません。 ・ ・ ・