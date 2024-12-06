テレビ朝日「バラバラマンスリー」の水曜枠『3分間で泣ける話』が4日深夜に放送され、不器用な父親の愛のエピソードが紹介された。【映像】内田真礼の朗読、号泣する富田望生実話に基づく3分間の感動エピソードを豪華声優陣が朗読する同番組。MCは藤井隆、語り手は浪川大輔、内田真礼が務め、“涙もろいゲスト”として注目の若手女優・富田望生が登場した。■『不器用な父の話』（語り手：内田真礼、浪川大輔）父は頑固で気難