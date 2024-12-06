京阪電鉄は京阪線と石清水八幡宮参道ケーブルで大晦日の終夜運転を実施。元日から2025年1月4日(土)までは、初詣や初春のお出かけに便利な正月ダイヤで列車を運転します。大晦日ダイヤについて2024年12月31日(火)18時から2025年1月1日(水・祝)7時まで大晦日ダイヤで運転を行います。各線の23時から5時までの運転計画は次の通りです。[京阪本線・鴨東線]「特急」淀屋橋発23時台まで約20分間隔で運転「急行」淀屋橋発25時(1時)台まで