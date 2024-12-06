「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の６日午後１時現在で大阪チタニウムテクノロジーズが「売り予想数上昇」で２位となっている。 ６日の東証プライム市場で大阪チタが４日続落。株価は８月５日につけた１８０３円の年初来安値を意識する軟調な値動きとなっている。１１月６日に業績下方修正を発表し、２５年３月期純利益は従来予想の７１億円から６１億円（前期比３７．０％減）に見直さ