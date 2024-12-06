ロック・フィールド [東証Ｐ] が12月6日後場(15:00)に決算を発表。25年4月期第2四半期累計(5-10月)の連結経常利益は前年同期比22.2％減の6.8億円に減り、従来の15.8％増益予想から一転して減益で着地。 併せて、通期の同利益を従来予想の20.8億円→15億円(前期は17.8億円)に27.7％下方修正し、一転して15.6％減益見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の