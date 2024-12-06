日本ハウスホールディングス [東証Ｐ] が12月6日後場(15:00)に決算を発表。25年4月期第2四半期累計(5-10月)の連結経常損益は17.1億円の黒字となった。 併せて、通期の同利益を従来予想の17億円→18.2億円に7.1％上方修正した。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の連結経常損益は1億円の黒字(前年同期は14.5億円の赤字)に浮上する計算になる。 直近3ヵ月の実績で