【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「トロフィーもオシャレでかっこいいですね!」(Number_i) ジャンルを問わずその年に目覚ましい活躍を見せた人々を讃えるアワード『GQ MEN OF THE YEAR 2024』の授賞記者会見が、12月5日に国際文化会館にて開催された。 ■『GQ MEN OF THE YEAR 2024』の受賞者は総勢10組!当日は、岡村和義(ミュージシャン)、北口榛花(陸上女子やり投げ日本代表)、杉咲花(