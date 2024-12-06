２日に中京テレビで放送され、５日に日本テレビ系で再放送された「オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。」では、毎年恒例のアナウンサーＳＰ。山梨放送の４年目男性アナが屈折した自意識を丸出しにし、オードリーを失笑させた。この日は毎年恒例、地方局の名物アナウンサーが悩みを告白するアナウンサーＳＰ。その中で山梨放送４年目の服部廉太郎アナウンサーが「私はタレント性のあるアナウンサーが許せません」