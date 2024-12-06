女優で歌手の中山美穂さん（54）が東京都渋谷区の自宅で死亡しているのが6日、見つかった。警視庁が死因など捜査している。この日は開催を予定していた「Miho Nakayama Christmas Concert 2024 in Billboard Live」大阪公演を中止すると公式サイトで発表していた。捜査関係者によると、自宅の浴槽で亡くなっているの見つかった。中山美穂（なかやま・みほ）1970年（昭45）3月1日生まれ、東京都小金井市出身。85年にデビュー