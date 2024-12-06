Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 Amazon（アマゾン）では、2024年11月29日0時から12月6日23時59分まで「Amazonブラックフライデー」を開催中。 現在、レグザの倍速ミドルモデル50V型4K液晶テレビが34%オフやFire TV Stickなど、4Kテレビ関連のアイテムがお得に登場しています。 セール期間中は、エントリーして合計10,00