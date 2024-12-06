【モデルプレス＝2024/12/06】NEWSの増田貴久とHiHi Jetsの猪狩蒼弥が、5日放送の読売テレビ・日本テレビ系「ダウンタウンDX」（毎週木曜よる10時〜）に出演。息ぴったりの掛け合いを見せる場面があった。【写真】HiHi Jets猪狩蒼弥ら、鍛え上げられた肉体披露◆倖田來未、増田貴久のプライベートのモテエピソード告白この日は、歌手の倖田來未から普段の増田のモテエピソードについてメッセージが。倖田は「まっすー（増田）とは