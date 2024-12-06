MS&ADインターリスク総研は、第一線で活躍する弁護士を講師として招へいし、“今見直すべきリスク管理・危機管理の要点と改善策”についての無料セミナーを2024年12月12日(木)に東京都千代田区で開催します。 MS&ADインターリスク総研「“今見直すべきリスク管理・危機管理の要点と改善策”についての無料セミナー」 日時： 2024年12月12日(木)14:00〜16:00(開場 13:30)定員： 先着100名(1社2名まで)会場