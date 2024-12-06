ブルースモービルは、三井不動産商業マネジメントの協力のもと、『URBAN DOCK LaLaport TOYOSU Christmas 2024』を開催します。 URBAN DOCK LaLaport TOYOSU Christmas 2024 開催日程： 2024年12月6日(金)〜12月25日(水)営業時間： 11:00〜21:00※営業時間は天候及び食材等の都合で変更になる場合があります。会場： アーバンドック ららぽーと豊洲 ウッドデッキ主催： ブルースモービル協力： 三井不