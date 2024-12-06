◆プロボクシング▽ウエルター級（契約体重６５・０キロ以下）８回戦堀池空希―ガオ・チイン（７日、東京・後楽園ホール）アマチュアボクシングの強豪・東洋大出身で４月のプロデビューから３連勝中の堀池空希（ひろき、横浜光）が６日、東京・文京区の日本ボクシングコミッションでの前日計量に臨み、３００グラムアンダーの６５・７キロで一発クリアした。対戦相手のガオ・チイン（中国）は契約体重から７００グラム軽い６