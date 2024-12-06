ブライダルマガジン『25ansウエディング（ヴァンサンカン ウエディング）』2024-25 Winter＆Springが12月5日に発売された。 【写真】「 リゾート・ウエディング最新スタイル」特集も誌面を試し読み 今号には長濱ねるが初登場。俳優やモデル、執筆業やMC業など、幅広い分野で活躍する長濱。“先日ずっとお世話になっている方の結婚式に参列する機会があって。両家のご家族とお会いしたのはこの日が初めてなのに、愛情