熟成焼肉いちばんは12月5日より、「冬の贅沢フェア」を開催している。熟成焼肉いちばん「やわらか牛ヒレ」同フェアでは、きめ細かくやわらかな赤身を使用した「やわらか牛ヒレ」(649円)や、老舗の西京味噌とアンデス高原豚を使用した「西京漬け豚肩ロース」(539円)など、年末年始にぴったりな贅沢な焼肉が登場。熟成焼肉いちばん「西京漬け豚肩ロース」熟成焼肉いちばん「天然ふぐの唐揚げ」また、サイドメニューには冬の魚介類を