ソフトバンクの野村勇内野手（28）が6日、球団事務所で契約を更改。来季4年目を200万ダウンの2100万円（金額は推定）でサインした。「今年は、2月からケガをしてスタートダッシュを切れなかった。もう4年目になる。本当に来年こそはレギュラーを獲らないと」。今季38試合出場で0打点、0本塁打、打率・116が物語る。入団した2022年は1年目から2桁本塁打、打点、盗塁を刻んで期待された。「出塁すらしていないので、盗塁からで