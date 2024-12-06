日本ハム・加藤貴之投手（３２）が６日、北海道・北広島市内にある球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸３億円（推定）から現状維持でサインした。昨オフはＦＡ権を行使せず４年総額１２億円の大型契約で残留。迎えた今季は自身初の２ケタ勝利となる１０勝（９敗）に到達。４年連続の規定投球回となる１６６回２／３を投げ、防御率２・７０、与四球数も１７と投手陣をけん引した。球団からは「複数年の１年目からよく頑張