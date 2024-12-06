事件や事故の被害者が加害者に思いを伝える制度があります。「心情伝達制度」というのですが、皆さんご存知でしょうか？この制度を利用したのは飲酒運転で家族を失った女性。再発を防ぐための思いは、受刑者にどう伝わったのでしょうか？【画像で見る】加害者に思い伝えた遺族の葛藤 「一生許さない」に届いた返事は？飲酒運転事故 遺族の消えぬ苦しみ埼玉県に住む、小沢樹里さん。飲酒運転事故で夫・克則さんの両親の命を奪