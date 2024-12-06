6日午後2時26分ごろ、宮崎県で最大震度3を観測する地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は日向灘で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度3を観測したのは、宮崎県の宮崎市です。 【各地の震度詳細】 ■震度3□宮崎県宮崎市 ■震度2□宮崎県日南市国富町西都市高鍋町新富町川南町宮崎都農町宮崎美郷町