米メディア「ドジャースウェイ」は５日（日本時間６日）、「地区のライバルが佐々木朗希獲りに優位」との記事を掲載した。同記事では「日本のスーパースター、佐々木朗希のポスティングは完全なガラクタに終わるかもしれない」と警鐘。最新の論調である「パドレス優位」について言及した。「パドレスは佐々木の指導者だと言われている侍ジャパンのダルビッシュ有を擁している。ボブ・ナイチンゲール記者は最近、サンディエゴが