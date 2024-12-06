【ストライク・ザ・ブラッド姫柊雪菜 バニーガールStyle】 2025年10月 発売予定 価格：19,800円 キューズQは、フィギュア「ストライク・ザ・ブラッド姫柊雪菜 バニーガールStyle」を2025年10月に発売する。価格は19,800円。 本商品はアニメ「ストライク・ザ・ブラッド」ヒロイン、姫柊雪菜を1/7スケールフィギュ