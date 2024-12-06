[５日 ロイター] - 英自動車工業会（ＳＭＭＴ）が発表した１１月の新車販売台数は前年同月比１．９％減の１５万３６１０台となった。個人購入者の需要が減退した。一方、バッテリー電気自動車（ＢＥＶ）の新車は５８％増加し、１１カ月連続で伸びた。政府が義務付けた販売水準を満たすための大幅な値引きが要因となった。英国の厳格なゼロエミッション車（ＺＥＶ）規制は、電気自動車（ＥＶ）の販売比率を毎年高めることがメー