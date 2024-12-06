【モデルプレス＝2024/12/06】俳優の京本政樹が、5日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（毎週木曜よる10時〜）に出演。SixTONESに伝えたいことを語った。【写真】SixTONES高地優吾、シックスパック際立つ美腹筋披露◆京本政樹、高地優吾と2人旅この日は「息子の友達だけど、仲間だけど、息子と同年代の友達だよね」と話す、息子でSixTONESの京本大我と同グループのメンバー・高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）との2人