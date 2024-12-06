【志摩 リン with 三輪バイク】 2025年11月 発売予定 価格：33,000円 アルターは、フィギュア「志摩 リン with 三輪バイク」を2025年11月に発売する。価格は33,000円。 「ゆるキャン△」より“志摩リン”を三輪バイクとセットでフィギュア化したもの。 TVアニメ「へやキャン△」のBlu-ray・DVD収録特典映像「SPECIAL EPISODE サウナとごはん