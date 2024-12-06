声優の関智一、漫画家の桂正和氏が6日、千葉・幕張メッセで開催された『東京コミコン2024』内で行われた実写ドラマ『ウイングマン』のステージイベントに登場した。【写真】キータクラーも登場！『ウイングマン』ポーズする桂正和＆関智一『ウイングマン』は、『電影少女』や『I"s』で知られる漫画家・桂正和氏による『週刊少年ジャンプ』（集英社）連載デビュー作（1983〜85年まで）にして代表作を実写化。特撮ヒーローオタク