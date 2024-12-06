2024年度社会人野球表彰（主催・日本野球連盟、共催・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社、協賛・シチズン時計、ネクストベース）のベストナイン部門第3次選考結果が6日、別表の通り発表された。日本選手権優勝に貢献したトヨタ自動車の左腕・増居翔太投手（24）ら34人が通過。最終結果は9日に発表される。【投手】長島彰三菱重工East本間大暉三菱重工East東野龍二Honda増居翔太トヨタ自動車小島康明TDK【