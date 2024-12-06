韓国の尹錫悦大統領による「非常戒厳」宣言をめぐり、韓国警察の国家捜査本部は6日、120人あまりからなる専門捜査チームを立ち上げると発表しました。野党側が尹大統領などを内乱の疑いで告発したことを受けた対応で、国家捜査本部は「法と原則に従って捜査する」としています。