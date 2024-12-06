季節性インフルエンザについて、厚生労働省は全国の医療機関から報告された患者の数が6週連続で増加したと発表しました。厚生労働省によりますと、全国およそ5000の医療機関から今月1日までの1週間に報告された季節性インフルエンザの患者数は2万4027人でした。1つの医療機関あたりの患者数は前の週から2倍以上の「4.86人」となり、6週連続で増加しました。都道府県別の感染状況を見ると、▼福岡県が最も多く「11.43人」、▼次いで