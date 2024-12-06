アジア株上海株大幅高、経済会議控え政策期待の買い見せかけの上昇との声も韓国は第2次戒厳令警戒 東京時間14:01現在 香港ハンセン指数 19811.42（+250.98+1.28%） 中国上海総合指数 3410.36（+41.50+1.23%） 台湾加権指数 23179.18（-88.76-0.38%） 韓国総合株価指数 2425.52（-16.33-0.67%） 豪ＡＳＸ２００指数 8419.10（-55.82-0.66%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81572.13（