日本時間午後１０時半に１１月の米雇用統計が発表される。失業率の大方の予想が４．１％、非農業部門雇用者数の大方の予想が２２万人増となっており、失業率が前月の４．１％から変わらず、非農業部門雇用者数の伸びが前月の１万２０００人増から加速すると見込まれている。非農業部門雇用者数の伸びは１０月に予想を下回る水準まで大きく鈍化し、２０２１年以降で最低となったが、こうした結果は、ハリケーンといった一時