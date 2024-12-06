東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 実質賃金（10月）08:30 結果0.0% 予想-0.1%前回-0.4%（-0.1%から修正）（前年比） ※要人発言やニュース 【米国・中国】 米政府が一部の中国半導体企業を規制から除外した 【中国】 11日に中央経済工作会議開催、来年の経済成長目標を議論。来週はじめに中央政治局会議も開催 【韓国】 尹大統領が戒厳令を再度発令する可能性があ