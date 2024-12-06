日本ハムの加藤貴之投手（３２）が６日、北海道北広島市の球団事務所で契約交渉した。昨オフに国内ＦＡ権を行使せずに残留。球団とは推定総額１２億円の４年契約を結んでおり「現状維持です」と話した。（金額は推定）今季は２７試合に登板。自己最多の１６６回２／３を投げ、自身初の２桁勝利となる１０勝９敗、防御率２・７０の成績。「二桁は勝ちたかったっていうのがあったんですけど、１年間通して見ると波が激しいなって