ＮＨＫ交響楽団のコンサートマスターを３０年近く務めてきた篠崎史紀氏が２０２５年３月末で退任し、Ｎ響を退団することが６日、発表された。その容貌から「まろ」の愛称で親しまれてきた篠崎氏は１９９７年４月から「コンサートマスター」、２０００年４月から「第１コンサートマスター」を務めてきた。現在は「特別コンサートマスター」を務め、Ｎ響の顔として長年活躍してきた。篠崎は１８日から始まるベートーヴェン「第