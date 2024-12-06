米オープンAIは5日、対話型AI（人工知能）のChatGPT（チャットGPT）で、新たな有料サービス「プロ」を提供すると発表した。月額200ドル（約3万円）で、様々なAIモデルが無制限で使える。チャットGPTでは現在、月額20ドル（約3千円）の有料サービス「プラス」を提供している。新たな「プロ」は数学や科学などの難解な問題を手がける研究者向けで、最新の基盤モデル「o1（オーワン）」や「GPT―4o（フォーオー）」のほか、音声で