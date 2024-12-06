■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3807) フィスコ 東証グロース (4597) ソレイジア 東証グロース (6433) ヒーハイスト 東証スタンダード (6185) ＳＭＮ 東証スタンダード (6656) インスペック 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4063) 信越化 東証プライム (5726)