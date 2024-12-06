ロンドン五輪金メダリストで元WBA世界ミドル級王者の村田諒太氏（38）が、元ロッテの里崎智也氏（48）がホストを務めるYouTube「白鶴酒造公式チャンネル」に出演。ボクシング引退後に政治家転身だけはお断りしている理由を明かした。村田氏は引退して金メダルやチャンピオンベルトなど何かを求める生き方を捨て、毎日生きていること自体を楽しい報酬と考えるようになったという。里崎氏も「毎日楽しい」と、政治家以外は何を