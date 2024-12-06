お笑い芸人・明石家さんまらによるMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（毎週土曜後3：00※関西ローカル）あす7日放送回は、90分拡大で毎年恒例「ドラァグクイーン大集合SP」を届ける。【写真複数】すごい！明石家さんま番組にドラァグクイーン総勢20人集結ナジャ・グランディーバをはじめとしたドラァグクイーン総勢20人が集結。さんまを交え、「秘密の素顔イチバンは誰だ」「行きたいお店イチバンは誰だ!?」のほか、「2024